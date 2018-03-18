ABD’den korkutan iddia… Trump anlaşmadan çekiliyor

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberinde ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılacağı iddia edildi. İddiayı ABD Senato'sundaki Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin Başkanı yaptı.

Washington-Tahran hattında tansiyon yükselirken, Reuters haber ajansı bugün bir son dakika haberi geçerek ikili ilişkilere zarar verecek bir gelişmenin yaşandığını duyurdu. ABD Senatosu’nun Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker açıklamalarda bulundu. CBS’in Face the Nation isimli programına katılan Corker, “İran’la yaptığımız anlaşma Mayıs ayında tekrar gündeme gelecek. Fakat şimdilik bu anlaşmanın devam etmeyeceğine dair bir hissiyat var” dedi.

Trump’ın anlaşmadan çıkıp çıkmayacağına dair soruya da aynı yanıtı veren Corker, Trump’ın İran’a yaptırım hakkındaki son tarih olan 12 Mayıs’ta yaptırımları onaylayabileceğinin sinyalini veri.

