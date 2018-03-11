ABD’den kritik açıklama: Tek şartımız var

ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme talebine geçtiğimiz hafta içinde olumlu yanıt vermesinin ardından bugün bir açıklama yapıldı.

Geçtiğimiz yılın ortalarında bir savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore-ABD ilişkilerinde normalleşme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un görüşme talebini onaylayan ABD Başkanı Donald Trump’ın tek bir şartı olduğu açıklandı.

NBC’nin Meet the Press isimli programına çıkan Hazine Bakanı Steve Mnuchin, “Bir yanlış anlaşılma olmasın. ABD Başkanı’nın bu görüşme için tek bir şartı var. O da, kesinlikle nükleer deneme ve herhangi bir füze atışı olmaması gerekiyor” dedi.

