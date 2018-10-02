SON DAKİKA: ABD’den Rusya’ya ‘füzelerinizi imha ederiz’ tehdidi!

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in de katılacağı Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulunan Hutchison, Rusya’nın nükleer savaş başlıkları taşıyabilecek yeni füzeler geliştirmeye son vermesi gerektiğini söyledi.
Washington’un soruna diplomatik çözüm bulunmasına bağlı olduğunu ancak Rusya’nın orta menzilli sistemi geliştirmeye devam etmesi halinde askeri saldırı düzenleme seçeneğini değerlendirmeye hazır olduklarını kaydeden Hutchison, “Bu noktada, ülkelerimizden herhangi birini vurabilecek bir Rus füzesini imha etme imkanını gözden geçirebiliriz” ifadelerini kullandı.
ABD’DEN ‘ANLAŞMAYI İHLAL EDEBİLİRİZ’ UYARISI
Reuters’da yer alan habere göre, ABD’nin 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı ihlal etmediğini savunan Hutchison, Rusya yüzünden bu anlaşmayı ihlal edebileceklerini söyledi.
Hutchison, “Gelecekte bir an gelecek ve ABD, şu anda anlaşma tarafından izin verilmeyen bir geliştirme safhasına geçme kararı alacak” dedi.
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