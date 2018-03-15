ABD’den Rusya’ya siber yaptırım

ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar genişledi. Bugün yapılan açıklamada, ABD, yaptırımları Moskova'nın istihbarat birimi, Hazine ve Rus propaganda organizasyonuyla birlikte 13 Rus vatandaşına genişletti.

İngiltere ile bir kriz yaşayan Rusya’ya bir darbe de ABD’den geldi. ABD Hazine Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Rusya’ya uygulanan yaptırımların genişletildiğini duyurdu. Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haberde, ABD’nin yaptırımları ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası ortaya atılan 13 Rus vatandaşı ile birlikte Rusya’daki birçok kurum ve kuruluşu kapsıyor.

ABD tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın Dünya siyasetine zarar verdiği ve ABD siyasetine etkisi dolayısıyla yaptırımların genişlediği belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamada, ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale eden ve siber saldırılar düzenleyen 5 grup ve 19 Rus vatandaşına yaptırım kararı verildiği açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre yaptırım listesine alınan ve aralarında Rus işadamı Evgeny Prigozhin’in de bulunduğu 13 kişi, ABD Adalet Bakanlığı’nın özel yetkili danışmanı Robert Mueller tarafından ABD seçimlerine müdahale ile suçlanıyor.

TRUMP DA RUSYA’YI SUÇLADI

Bu açıklamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump da İngiltere’deki Rus ajanının zehirlenerek ölmesiyle ilgili konuştu. Trump, “Görünüşe göre İngiltere’de eski Rus ajanının zehirlenerek ölmesinin arkasında da Ruslar var” dedi.

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