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ABD’den Rusya’ya tarihi yaptırım hamlesi

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu. Yaptırım kararlarının 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını kapsadığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
android-time 19:23 11 Haziran 2018
Haberler Dünya
ABD’den Rusya’ya tarihi yaptırım hamlesi
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu. Yaptırım kararlarının 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını kapsadığı bildirildi.

Reuters’dan edinilen bilgilere göre, ABD’nin kısa süre önce açıkladığı yaptırımların hedefinde Libya vatandaşı kişilerin de bulunduğu aktarıldı. Rusya’ya yönelik yaptırımların, 2017 yılında Rusya tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen siber saldırıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Yaptırım kararlarında 5 Rus şirketi ve 3 Rus vatandaşı da hedef alındı.

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SİBER VE SUALTI YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMİŞ

Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin, siber saldırı ve etkileriyle ilgili olarak, “Rusya’nın siber ve sualtı yeteneklerini geliştirmeye doğrudan katkıda bulunmuş ve bu nedenle ABD ve müttefiklerimizin güvenliğini tehlikeye atmıştır” dedi. Ayrıca Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada siber saldırıların, Amerikan enerji ve internet hatlarını da etkilediği açıklandı.

Yaptırımın muhattabı Rus şirketler ve kişilerin ABD’de bulunan mal varlıkları dondurulacak ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve kurumlarla alışveriş yapması yasaklanacak. Yaptırım uygulanan 5 Rus şirketinin, Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute ve Divetechnoservices olduğu ifade edildi.

ABD’nin yaptırımına maruz kalacak 3 Rus ise, Divetechnoservices’ın yöneticileri Aleksandr Lvovich Tribun, Oleg Sergeyevich Chirikov ve Vladimir Yakovlevich Kaganskiy olarak açıklandı.

 

Son güncelleme: android-time 21:1111.06.2018
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