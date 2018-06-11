ABD’den Rusya’ya tarihi yaptırım hamlesi

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu. Yaptırım kararlarının 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını kapsadığı bildirildi.

Reuters’dan edinilen bilgilere göre, ABD’nin kısa süre önce açıkladığı yaptırımların hedefinde Libya vatandaşı kişilerin de bulunduğu aktarıldı. Rusya’ya yönelik yaptırımların, 2017 yılında Rusya tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen siber saldırıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Yaptırım kararlarında 5 Rus şirketi ve 3 Rus vatandaşı da hedef alındı.

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SİBER VE SUALTI YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMİŞ

Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin, siber saldırı ve etkileriyle ilgili olarak, “Rusya’nın siber ve sualtı yeteneklerini geliştirmeye doğrudan katkıda bulunmuş ve bu nedenle ABD ve müttefiklerimizin güvenliğini tehlikeye atmıştır” dedi. Ayrıca Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada siber saldırıların, Amerikan enerji ve internet hatlarını da etkilediği açıklandı.

Yaptırımın muhattabı Rus şirketler ve kişilerin ABD’de bulunan mal varlıkları dondurulacak ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve kurumlarla alışveriş yapması yasaklanacak. ABD tarafından yaptırım uygulanacak Rus şirketler ve kişilerin ise isimleri açıklanmadı.