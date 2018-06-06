ABD’den skandal açıklamalar… Türkiye’yi eleştirdiler

Son dönemde Ege'de yaşanan gerilim hakkında ABD'den skandal açıklamalar geldi. Yunanistan'da bir etkinliğe katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'yi eleştirdi. Mitchell, "Washingtpn,Türkiye'nin tutumuna karşı" ifadesini kullandı.

ABD’de Ronald Reagan döneminde çalışmaya başlayan Heritage Foundation, bir skandala sahne oldu. Düşünce kuruluşunda gerçekleşen bir etkinliğe katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkileri’nden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.

Mitchell, “Türkiye’nin İsrail’e karşı tavrı ve ABD’nin de dostu ve müttefiki olan komşularıyla yaşadığı sorunlara sessiz kalamayız” dedi. Mitchell’in bu açıklaması Yunan basınında geniş yer aldı. Mitchell’in Trump’ın dış siyasetini anlattığına dair yorumlar yapılırken, ABD’li yetkili Kıbrıs Rum Kesimi hakkında da adeta saçmaladı. Mitchell, “ABD, barış, düzen ve istikrar için ABD ile yakın ilişki içinde olmalı. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının gelişimi çok önemli dolayısıyla Washington için Kıbrıs Rum Kesimi’ne daha çok dikkat etmeli ve yakından izlemek gerek” ifadesini kullandı.

Mitchell açıklamalarına Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 sistemi ile devam etti. Mitchell, Türkiye’nin S-400’leri satın alması durumunda ABD’nin F-35’lerin satış ve üretimine müdahale edebileceğini iddia etti.