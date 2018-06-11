ABD’den son dakika Menbiç açıklaması

Savunma Bakanı Mattis açıklamasında, “Türk-Amerikan heyetleri bu hafta Almanya’da planın icrası için toplanacak” diyerek, Menbiç üzerindeki mutabakatın sağlandığı mesajını verdi.
NE OLMUŞTU?
Menbiç’te bulunan terör örgütü PYD/YPG’nin buradan çıkarılması, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde ABD’yi ziyareti sırasında gündeme gelmişti. İkili görüşmeler sırasında Menbiç konusunda mutabakata varan Türk ve Amerikan heyeti, planın devreye konulması için takvim hazırlanması konusunda anlaşmaya varmıştı.
AA