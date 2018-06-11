Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’den son dakika Menbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis yaptığı açıklamada, "Menbiç yol haritasını uygulamaya hazırız" dedi.

android-time 23:05 11 Haziran 2018
Haberler Dünya
ABD’den son dakika Menbiç açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mattis yaptığı açıklamada, "Menbiç yol haritasını uygulamaya hazırız" dedi.

Savunma Bakanı Mattis açıklamasında, “Türk-Amerikan heyetleri bu hafta Almanya’da planın icrası için toplanacak” diyerek, Menbiç üzerindeki mutabakatın sağlandığı mesajını verdi.

İLGİLİ HABERABD'den flaş Menbiç açıklamasıABD'den flaş Menbiç açıklaması

NE OLMUŞTU?

Menbiç’te bulunan terör örgütü PYD/YPG’nin buradan çıkarılması, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde ABD’yi ziyareti sırasında gündeme gelmişti. İkili görüşmeler sırasında Menbiç konusunda mutabakata varan Türk ve Amerikan heyeti, planın devreye konulması için takvim hazırlanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

AA

Son güncelleme: android-time 23:4911.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar