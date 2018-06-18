ABD’den son dakika Menbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye'nin Münbiç beldesinde Amerikan ve Türk askerlerinin "koordine halinde, ancak bağımsız şekilde" devriye nöbetlerine başladığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menbiç konusundaki son durumu değerlendirdi.

Pahon, açıklamasında, “Türk ve Amerikan birlikleri, Menbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri uyarınca, koordineli ancak bağımsız şekilde 18 Haziran’da devriye faaliyetlerine başlamıştır. Her iki ülke de sahadaki duruma göre işbirliğini artırma amacına bağlı olarak ortak devriye faaliyetleri için çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

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ORTAK FAALİYETLERE VURGU YAPTI

Menbiç’in istikrarının Suriye’nin doğusunda IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar açısından önem taşıdığını vurgulayan Pahon, “Ortak devriye faaliyetleri, Menbiç’in uzun vadeli istikrar ve güvenliği ile ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’ye olan bağlılığının önemli bir parçasıdır” değerlendirmesini yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı bildirilmişti.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verilmişti:

“Daha önce mutabık kalınmış Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bugünden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır.”

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TÜRKİYE VE ABD’NİN MENBİÇ YOL HARİTASI

ABD ve Türkiye, YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri’nin batısında işgal ettiği Menbiç’ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran’daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor. Mutabakat ayrıca Menbiç’te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016’da ABD’nin desteğiyle terör örgütü IŞİD’den alarak işgal etmişti. Terör örgütü IŞİD’e karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK’ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin IŞİD’den temizlenmesinin ardından YPG/PKK’nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye’ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Menbiç nüfusunun yüzde 90’ından fazlasını Araplar oluşturuyor. AA