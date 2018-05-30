ABD’den Suriye’nin BM başkanlığına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'nın başkanlığını üstlenmesini büyük tepkiyle karşıladı.

Bakanlık Suriye’nin, kimyasal silahları nedeniyle böyle bir organa başkanlık edecek itibara sahip olmadığını söyledi. Bakanlık sözcüsü Heather Nauert dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suriye hükümetinin insan hayatını hiçe sayan umursamazlığına ve uluslararası yükümlülüklerini ısrarla çiğnemesine rağmen, silahsızlanmayı ve silahların yayılmasını önlemeyi hedefleyen böyle bir organın başkanlığını üstlenmesindeki küstahlığa karşı büyük öfke duyuyoruz” dedi.

Nauert, “Suriye bu başkanlığı yürütebilmek için gerekli inandırıcılığa sahip değildir” dedi. Öte yandan dün gerçekleşen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı’nın başkanlığını Şam yönetiminin üstlenmesinin ardından gerçekleşen oturumda tansiyon yüksekti. ABD heyeti, protesto ederek oturumu terk etti. ABD Büyükelçisi Robert Wood ile beraberindeki heyetin, İsviçre’nin Cenevre kentindeki oturumdan kalkması uluslararası basında gündem oldu.