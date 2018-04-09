ABD’den Suriye’ye müdahale sinyali

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Mattis, Suriye'ye müdahale sinyali verdiği açıklamasında, "Kimyasal silah saldırısı sonrası askeri müdahale seçeneği ihtimal dışı değil" dedi.

Pentagon’da Katarlı mevkidaşını ağırlayan ABD Savunma Bakanı şunları söyledi:

”Tüm kimyasal silahların ortadan kaldırılması anlaşmasının garantörü Rusya iken neden hala kimyasal silahlar kullanılıyor? Bakmamız gereken ilk şey bu. Tüm müttefiklerimiz ve NATO ortaklarımızla birlikte bu durumu değerlendireceğiz. Askeri müdahale seçeneği dahil, hiçbir seçenek ihtimal dışı değil” dedi.

Esad rejimi, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivillere zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlemiş, saldırıda çoğu çocuk ve kadınlar olmak üzere 78 sivil hayatını kaybetmişti.