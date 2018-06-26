ABD’den Türkiye’ye tehdit gibi S-400 açıklaması

Federal anlamda en üst düzeydeki hukuksal kurumu olan Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağına onayladı. Yüksek Mahkeme'nin aldığı bu karara Trump bile şaşırdı ve Twitter üzerinden, "Yüksek Mahkeme Trump'ın seyahat yasağını destekledi. Wow!" diye mesaj paylaştı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Federal anlamda en üst düzeydeki hukuksal kurumu olan Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump’ın seyahat yasağına onayladı.

Yüksek mahkeme üyesi dokuz yargıçtan dördü karara karşı çıkarken, beş yargıç seyahat yasağında Trump’ı destekledi. Yüksek Mahkeme’nin aldığı karara Trump bile şaşırdı ve Twitter üzerinden, “Yüksek Mahkeme Trump’ın seyahat yasağını destekledi. Wow!” diye mesaj paylaştı.

İLGİLİ HABER Trump'ın seyahat yasağına onay!

ABD Başkanı Trump, seçimlerden hemen sonra yedi ülkeye yönelik seyahat yasağını içeren bir kararname imzalamıştı. Düzenlemenin yargı tarafından durdurulmasının ardından tasarı tekrar hazırlanmış, Irak vize yasağı uygulanacak ülkeler arasından çıkarılmıştı.

İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemenli kişilere yönelik vize ve seyahat yasağının kısmen uygulanmasına izin verilmiş, karar ABD genelinde geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE TEHDİT GİBİ S-400 AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin, Rusya'dan S -400 füze savunma sistemlerini satın alması halinde, Washington'un Türkiye'ye yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.

İLGİLİ HABER Trump'tan Erdoğan'a tebrik telefonu... Görüşme tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haziran ayının başında yaptığı Washington ziyareti esnasında, ABD'nin S-400 savunma sistemleri üzerinden yapay bir kriz oluşturmaya çalıştığını ifade etmişti. Rusya ve Türkiye arasında S-400 savunma sistemleri üzerine varılan mutabakat, ABD'nin tepkisine yol açmış, Washington, yapılan anlaşmanın NATO savunması ile bağdaşmadığını öne sürmüştü.

AJANSLAR