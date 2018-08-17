Son dakika: ABD’den yeni yaptırım tehdidi! Trump kimi kastetti?

Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin Rahip Andrew Brunson’ın acilen serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yönelik daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarının mesajını verdi. Tehditlerine devam eden Başkan Donald Trump da Türkiye’nin “iyi dostluk göstermediğini” söyleyerek, "Onun adına birini çıkardık, yardım ettik, biri bir yerden serbest bırakıldı. Onlar ise rahibi orada tutarak karşılık verdi. Adil değil, doğru değil" ifadeleri kullandı.

Mnuchin, Türkiye’ye yönelik bu tehditlerini kabine toplantısı sırasında dile getirdi. ABD Maliye Bakanı, “Onu acilen serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazlası var” dedi.

Trump da toplantıda Türkiye'yi kastederek, “İyi bir dost olduklarını göstermediler” dedi. Trump, “Harika bir Hristiyan rahibi tutuyorlar. O suçsuz biri” dedi.

Trump, Amerika'nın benzer bir durumda Türkiye'ye yardım ettiğini ancak NATO müttefikinin bunun karşılığını vermediğini söyledi. Trump, “Bizim harika rahibimizi tutmak istiyorlar. Onun adına birini çıkardık, yardım ettik, biri bir yerden serbest bırakıldı. Onlar ise rahibi orada tutarak karşılık verdi. Adil değil, doğru değil” ifadelerini kullandı.

Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye yıllar boyunca ABD'den faydalandı. Şimdi harika bir Hristiyan pastörümüzü tutuyorlar ki ondan ülkemizi büyük bir vatansever rehin olarak temsil etmesini istemek zorundayım. Masum bir insanın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz. Biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!” ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklamaları Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik, askeri ve siyasi ilişkilerin kesilebileceği anlamına geliyor.

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