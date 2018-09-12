AB’den flaş karar… Asker sayısı artırılıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, düzensiz göçle mücadele için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarına 2020'ye kadar ek 10 bin askeri görevlendirileceğini duyurdu.

Juncker, Strasbourg’da Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada bunun ‘AB’nin militaristleştiği’ anlamına gelmediğini vurguladı.

AB üyesi ülkelerin göç konusunda kendi egemenliği ve başka ülkelerle dayanışma gerekliliği arasındaki dengeyi hâlâ tutturamadığını söyleyen Juncker, “Geçici çözümler yeterli değil, dayanışma içinde ve daha organize olmalıyız” diye konuştu.

Popülizm, göç, savunma gibi konular, Juncker’in konuşmasının merkezindeydi.

Avrupa’da iç sınırlar olmasına karşı olduğunu belirten Juncker, “sınırların aynen kalması, AB için kabul edilemez bir geri adım olarak görülmeli” diye konuştu.