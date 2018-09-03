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AB’den İdlib uyarısı! ‘Yıkıcı sonuçlar doğurabilir’

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "İdlib’e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir" dedi.

android-time 18:23 3 Eylül 2018
Haberler Dünya
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "İdlib’e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı açılış konuşmasında, Suriye'de savaşın henüz bitmediğini belirterek “İdlib'e olası bir saldırı zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Şu haftalarda bunu engellemek için elimizden geleni yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

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Ortadoğu’daki bir diğer sorun olan İsrail-Filistin gerginliğinin de arttığına ve iki devletli çözüme ulaşmanın gittikçe zorlaştığına dikkati çeken Mogherini, “Tüm dünya, kaos anına doğru ilerliyor ancak burada sorulması gereken soru, bu sadece ‘anlık’ mı, yoksa uzun dönemli bir trend mi?” ifadelerini kullandı.

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Suriye’de muhaliflerin son kalesi İdlib’de 4 milyona yakın sivil, Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonundan endişe duyuyor. Stratejik konumdaki İdlib’de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa’ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor. AA

 

Son güncelleme: android-time 18:5303.09.2018
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