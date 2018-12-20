AB’den ikinci 3 milyar euro geliyor! İmzalar bugün atılacak

Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için harcanmak üzere vereceği ikinci parti 3 milyar Euro için imzalar bugün atılacak.

Ankara'da bugün AB'nin Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Christian Berger ve Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, ikinci 3 milyar euro'nun harcanacağı ilk proje için anlaşmayı imzalayacak.

AB,Suriyeli mülteciler için kullanılmak üzere Türkiye'ye 3 milyar euro’luk ilk kaynağı 2016'da açmıştı. İkinci 3 milyar euro için bugün imzası atılacak proje, Türkiye'deki Suriyeli çocukların ve onların Suriyeli öğretmenlerinin eğitimini içeriyor. Proje için 3 milyar euro’luk fondan 400 milyon euro harcanacak.

AB, aynı projeye ilk 3 milyar euro’luk fondan da 300 milyon euro sağlamıştı. AB''nin vereceği 400 milyon euro’luk fon, üç yıl içinde tamamen kullanılmış olacak.