AB’den Tahran’a üst düzey ziyaret!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılmasına rağmen anlaşmanın yürürlüğünden yana olan Avrupa Birliği'nden (AB) Tahran'a ilk üst düzey ziyaret bugün gerçekleşti.

Avrupa Komisyonu’nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete, Tahran’daki temasları kapsamında Avrupalı şirketlerin ABD yaptırımlarına rağmen İran’dan petrol ve doğalgaz alımına devam etme planlarını görüşüyor.

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile bir araya gelen Canete, Tahran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak anılan nükleer anlaşmaya bağlı kaldığı sürece, AB’nin de anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Salihi ise ABD’nin İran’a karşı yeniden başlatacak yaptırımlarına karşın Avrupa’nın İran’la ticaret yapmak için çeşitli çözüm yolları sunduğunu belirtti.

Salihi, AB’nin 1996 tarihli “yaptırımları engelleme” adlı yasayı İran için etkin hale getireceğini belirtti.

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İRAN’DAN GÖZDAĞI

İran Atom Enerji Kuruluşunun Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD'nin, İran’la 2015 yılında yapılan nükleer enerji anlaşmasından çekilmesinden sonra, anlaşmaya imza atan Avrupa ülkelerinin anlaşmayı yürütememesi halinde İran'ın yüzde 20'lik uranyum zenginleştirmesinin yeniden başlayabileceğini söyledi. Salihi, “Umarız Avrupa Birliği 2015'de yapılan nükleer anlaşmayı kurtarmayı başarır” dedi.

“BEKLE GÖR”

Salihi, “Karşı taraf verdiği sözlere sadık kalırsa biz verdiğimiz sözleri tutacağız. Bizim politikamız ‘Bekle gör. Birkaç hafta içinde bunu şimdi göreceğiz’ Her türlü ihtimal var. Zenginleştirmeye başlayabiliriz” ifadelerini kullandı. AJANSLAR