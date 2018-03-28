ABD’li Bakan ağzından kaçırdı! “PKK’nın çekildiğini görmek istiyoruz”

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, PKK’nın Irak’ın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istediklerini söyledi. ABD Savunma Bakanı'nın PKK'nın Sincar'daki varlığını kabul etmesi dikkatlerden kaçmadı. ABD, PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ederken, PKK'nın uzantısı olan YPG/PYD'ye "IŞİD'e karşı mücadele" gerekçesiyle Türkiye'nin itirazlarına rağmen destek vermeye devam ediyor.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Pentagon'da gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Mattis, PKK’nın ABD tarafından terör örgütü olarak görüldüğüne ve bu örgütün masum Türkleri öldürdüğüne dikkati çekerek, “Sincar bölgesinden çekildiklerini görmeyi istiyoruz” dedi.

Türkiye ile Menbiç konusunda yaşanan gerilime dair bir soru üzerine de Mattis, Türk güçlerince Suriye'de Menbiç'e yönelik bir hareketlilik gözlemlemediklerini belirtti.

Daha önce de Beyaz Saray Sözcüsü Heather Nauert, “Türkiye dikkatini IŞİD'den ayırdı ve PKK'nın peşine düşüyor” diyerek Suriye’de PKK’nın varlığını istemeden de olsa kabul etmişti.

“TÜRKİYE İLE DİYALOG SÜRÜYOR”

Türk yetkililerle diyaloglarını sürdürdüklerini vurgulayan Mattis, “Türkiye bir NATO müttefiki. Suriye ile ilgili bazı konularda sert görüş ayrılıklarımız oldu ama bunlar hiçbir zaman görüşmelerimizin samimiyetini ya da sıklığını engellemedi. Geçmişte de zor zamanlarımız oldu ama bu meseleye de bir çözüm bulacağımız noktasında iyimserim” diye konuştu.

Türkiye'nin Afrin ve çevresinde mevzilerini sağlamlaştırdığını da ifade eden Mattis, Afrin'deki operasyonların Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'den geriye kalanlara karşı verdiği mücadeleden dikkatleri uzaklaştırdığını kaydetti.

Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu'nun üst düzey yetkilisi Hava Kuvvetleri Tuğgenerali Andrew Croft da video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing verdi.

SİNCAR’A OPERASYON SORUSU

Bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar'ı PKK'dan temizlemek için operasyon düzenleme tehdidinin bölgedeki ABD operasyonlarını etkileyip-etkilemediği” sorusu üzerine Croft, “Hayır etkilemedi. Bunun olduğuna dair herhangi bir kanıt görmedim. Kuzey Irak'ta Türkiye'den kaynaklı hiçbir hareketlilik de görmedik” dedi.

Croft, Türkiye'nin kuzey Irak'ta atmayı düşündüğü herhangi bir adımı Irak hükümetiyle koordine etmesi gerektiğine, bunun koalisyonun dahil olduğu değil Türkiye'yle Irak arasındaki bir konu olduğuna da dikkat çekti.