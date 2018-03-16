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ABD’li gazeteciden Türkiye için küstah ifadeler

ABD'li gazeteci David Ignatius, Türkiye'nin YPG/PYD'ye karşı Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değindiği makalesinde Türkiye'ye yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr
android-time 12:24 16 Mart 2018
Haberler Dünya
ABD’li gazeteciden Türkiye için küstah ifadeler
ABD'li gazeteci David Ignatius, Türkiye'nin YPG/PYD'ye karşı Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değindiği makalesinde Türkiye'ye yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius tarafından kaleme alınan makalede, Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili çirkin ifadeler yer aldı. Türkiye’nin Afrin’de sivilleri vurduğunu iddia eden Ignatius, durumun Esad’ın adeta katliam gerçekleştiriği Doğu Guta ile aynı olduğunu savundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “Kürtlere ihanet etmekle” suçlayan yazıda, “Rusya Afrin’den çekilerek Türkiye’nin operasyonu için onayı vermiş oldu” ifadeleri de yer alıyor.

Rusya’nın, Türkiye manipüle ettiğini de iddia eden yazar, Putin’in Suriye’de kimyasal silah kullanımı ile ilgili umursamaz tavrının ise kabul edilemez olduğunu yazdı.

ERDOĞAN’IN DAVOS’TAKİ “ONE MINUTE” ÇIKIŞINDA MODERATÖRLÜK YAPMIŞTI

ABD’li gazeteci ve yazar David Ignatius, 2009 yılında düzenlenen Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda İsrail Cumhurbaşkanı Peres ile Başbakan Erdoğan arasında yaşanan tartışmada da moderatörlük görevini yürütmüştü.

 

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Son güncelleme: android-time 12:4416.03.2018
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