ABD’li general, YPG’li terörist ile bir arada!

ABD'nin Irak ve Suriye'de IŞİD terör örgütü ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye tarafından aranan terörist listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve YPG terör örgütünün en üst düzey yöneticisi olan 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Görüşmeye dair fotoğraf, koalisyonun resmi twitter hesabından paylaşıldı.