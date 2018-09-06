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ABD’li general, YPG’li terörist ile bir arada!

ABD'nin Irak ve Suriye'de IŞİD terör örgütü ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye tarafından aranan terörist listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve YPG terör örgütünün en üst düzey yöneticisi olan 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Görüşmeye dair fotoğraf, koalisyonun resmi twitter hesabından paylaşıldı.

android-time 21:03 6 Eylül 2018
Haberler Dünya
ABD’li general, YPG’li terörist ile bir arada!
ABD'nin Irak ve Suriye'de IŞİD terör örgütü ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye tarafından aranan terörist listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve YPG terör örgütünün en üst düzey yöneticisi olan 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Görüşmeye dair fotoğraf, koalisyonun resmi twitter hesabından paylaşıldı.

Dünya, Suriye’nin İdlib kentine yönelik Rusya ve Suriye’nin yaptığı operasyonu konuşurken, Suriye’nin kuzeyindeki Ayn İsa Kasabası yakınlarında ABD’li General Paul Funk ile PKK/YPG terör örgütünün Suriye’deki en üst düzey yöneticisi ‘Mazlum Kobane’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye dair fotoğraf, IŞİD ile mücadele koalisyonunun resmi twitter hesabından paylaşıldı.

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Şahin, Türkiye’de aranan teröristler listesinin kırmızı ketegorisinde yer alırken, başına konulan ödül ise 4 milyon TL.

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ABD'li general ile aranan YPG'li teröristin görüşmeye dair fotoğraf, koalisyonun resmi twitter hesabından böyle paylaşıldı

ABD’li general ile aranan YPG’li teröristin görüşmeye dair fotoğrafı, koalisyonun resmi twitter hesabından böyle paylaşıldı

Son güncelleme: android-time 21:2406.09.2018
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