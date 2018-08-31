ABD’li model ikiye böldü… Ünlü dergiden tartışmalı kapak

Cosmopolitan dergisinin İngiltere baskısı, ABD'li büyük beden model Tess Holliday'i kapağına taşıdı. Kapak, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kimileri kapağın kadınlara güç ve ilham verdiğini savundu, kimileriyse 'obeziteyi normalleştirdiği' gerekçesiyle kapağa tepki gösterdi.

Ünlü kadın dergisi Cosmopolitan, Ekim 2018 İngiltere baskısının kapağına 33 yaşındaki ABD’li tanımış ‘büyük beden model’ Tess Holliday’i taşıdı.

Kapakta yeşil bir mayoyla boy gösteren ve öpücük yollarken poz veren 136 kilogram ağırlığındaki Holliday’in yanındaki başlıkta “Bir süper model kükredi: Tess Holliday ondan nefret edenlerin k.çını öpmesini istiyor” ifadeleri yer aldı.

Derginin Holliday’i kapağa taşıması birçok kişi tarafından kendi vücuduyla barışık olmak ve çeşitlilik gibi alanlarda olumlu bir katkı olarak kabul edilirken kimileri de kararı ‘obeziteyi normalleştirdiği’ gerekçesiyle eleştirdi.

Ancak Holliday derginin kapağına konulmasını ‘inanılmaz bir fırsat’ diye niteledi.

Twitter’dan açıklama yapan Holliday, “Eğer küçük bir kızken bu kapağı görseydim hayatımı değiştirebilirdi” ifadelerini kullandı.

Holliday ayrıca, “Benim İngiliz sağlık hizmetleri servisine yük olduğumu söyleyen herkese şunu söylüyorum: Ben ABD vatandaşıyım, o nedenle büyük k.çım hakkında endişelenmenize gerek yok. Bunun yerine bu gösterişli derginin kapağında yer almamın sizin dar fikirli hayatınızı nasıl etkilediği konusunda ve ne kadar berbat insanlar olduğunuz konusunda endişe edin” dedi