ABD’li Senatör Graham, Washington Büyükelçisi Kılıç ile görüştü

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç bir araya gelerek, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı papaz Andrew Brunson konusu da dahil ikili ilişkilerin değerlendirildiği görüşme yaptı.

Senatör Graham ile Büyükelçi Kılıç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalar yaptı. Graham paylaşımında, “Bugün Türkiye Büyükelçisi ile papaz Brunson ve diğer konular hakkında samimi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdim.” ifadesini kullandı. Graham’in sosyal medya paylaşımının hemen ardından Büyükelçi Kılıç da Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

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DİPLOMATİK KANALLARIN AÇIK OLMASINA VURGU

Kılıç açıklamasında, “İkili ilişkiler üzerine Senatör Graham ile yapıcı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak ajandamız üzerine temel konularla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Yapıcı bir diyalog için diplomatik kanalların açık olmasının önemi üzerinde mutabık kaldık.” bilgisini aktardı.

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İYİ İLİŞKİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Graham hafta sonunda Amerikan televizyon kanalı Fox TV’de yaptığı açıklamalarda “Türkiye ile ilişkilerin tamir edilmesi çağrısında” bulunmuştu. Büyükelçi Kılıç, ayrıca pazartesi günü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Beyaz Saray’da bir görüşme yapmıştı. Türkiye’deki yargı süreci devam eden Amerikalı Papaz Brunson ile ilgili iki ülke yetkilileri arasında geçen hafta Washington’da görüşmeler gerçekleştirilmişti. AA