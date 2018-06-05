ABD’li Türkler için seçim başlıyor

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ABD’de yaşayan Türkler hafta sonunda sandık başına gidiyor.

ABD'de yaşayan Türk vatandaşları 9 Haziran Cumartesi sabahı ülkede bulunan yedi ayrı temsilcilikte oy vermeye başlayacak.

ABD'de yaşayan ve seçmen kütüğünde kayıtlı olan Türk vatandaşları, oy verme işleminin süreceği günlerde sabah 09:00'dan akşam 21:00'e kadar, Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve Chicago Başkonsolosluklarında oylarını kullanabilecek.

ABD'de yaşayan Türklerin oy verme işlemi 17 Haziran Pazar günü akşam 21:00'de son bulacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ABD'de yaşayan Türkler ikinci kez sandık başına 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yeniden gidecek.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlıyor

Seyahat halinde olan ABD'deki Türk seçmenler isterlerse belirlenen gümrük kapılarında da oy verebilecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 7 Haziran Perşembe günü başlayıp 24 Haziran Pazar günü saat 17:00'ye kadar sürecek.

Türk vatandaşlarının toplam 34 karayolu, havalimanı ile liman ve gümrük kapısında oy kullanabileceği gümrük kapıları şöyle: “Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey Karayolu, Dereköy Karayolu, Adana Şakirpaşa Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Antalya Uluslararası Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Çaycuma Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Mersin Taşucu Limanı ve Samsun Limanı.”

Sandık görevlileri eğitiliyor

ABD'de temsilciliği bulunan siyasi partiler hafta sonu başlayacak oy verme işlemleri öncesinde düzenledikleri seminerlerle sandık başında görevlendirecekleri temsilcilerini eğitiyor. Gönüllülerden oluşan sandık görevlileri ABD'nin yedi ayrı kentindeki temsilciliklerde görevlendirilecek.

ABD'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından yedi ayrı temsilcilikte kullanılan oylar partilerin sandık görevlileri eşliğinde Türkiye'ye gönderilecek. ABD'de kullanılan oylar diğer yurt dışı oylarla birlikte 24 Haziran tarihinde sayılacak.

ABD'deki Türkler sandığa ilgi gösterecek mi?

ABD'de yaşayan Türk seçmenler en son anayasa değişikliyle ilgili yapılan referandumda oy kullanmıştı. ABD'de seçmen kütüğüne kayıtlı 100.065 Türk seçmenden sadece 32.919 kişi oy kullanmış, katılım oranının bir önceki seçimlere göre artmasına rağmen oy kullanma oranı yüzde 32.7 ile sınırlı kalmıştı. ABD'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde henüz resmi olmayan rakamlara göre 110 bine yakın Türk seçmenin kayıtlı olduğu belirtiliyor. Siyasi partilerin temsilcilerine göre seçimlere katılım oranı yüzde 50'nin üzerine çıkabilir.