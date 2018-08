ABD’li ünlü oyun yazarı Neil Simon hayatını kaybetti

ABD'li ünlü oyun yazarı ve senarist Neil Simon 91 yaşında hayatını kaybetti.

Broadway’in en üretken ve en popüler oyun yazarlarından biri olan Simon, mizah, drama ve karakterlerin iç gözlemlerine odaklanan eserleriyle tanındı.

Simon, Oscar ve Tony’ye en çok aday gösterilen oyun yazarı, senarist oldu. Bazı tiyatro oyunları beyaz perdeye aktarıldı.

Simon’un en çok bilinen oyun ve senaryoları arasında, 1978’de Altın Küre ödülü alan The Goodbye Girl filmi, 1991’de Drama dalında Pulitzer ödülü alan ‘Lost in Yonkers’ (Müziksiz Evin Konukları) oyunu, ‘The Odd Couple’ (Tuhaf İkili), They’re Playing Our Song (Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar), Rumors (Söylentiler), Jake’s Women (Aklımdaki Kadınlar) bulunuyor.

Amerikalı senarist, komedi, duygusal ve melodramlardan oluşan 40’tan fazla oyun yazdı. BBC Türkçe