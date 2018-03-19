ABD’li uzmanlar: Transeksüellik genetik bir mutasyon

ABD'li bilim insanları transeksüellerle yaptıkları bir araştırmada 20 farklı gen yapısı keşfettiklerini öne sürdü.

Dr Ricki Lewis ve ekibinin yaptığı araştırmaya 30 transeksüel birey katıldı.

Cinsiyet değiştiren kişilerin durumunun genellikle psikolojik olarak açıklanmaya çalışıldığını belirten Lewis, keşfettikleri gen yapılarının durumu fiziksel olarak açıklayabileceğini düşünüyor.

Lewis, “Birçok kişi cinsiyet değiştirmeyi hormonlar ve nörolojik olarak açıklamaya çalışıyor. Bizim çalışmamızda ise keşfettiğimiz genlerde bir takım mutasyon izleri var. Eğer bunu ispatlarsak, transeksüelliğin bir seçim değil sonuç olduğunu gösterebiliriz” dedi.