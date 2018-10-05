ABD’liler sonunda anladı… “Türkiye olmazsa F-35’ler de olmaz”

ABD merkezli ekonomi dergisi Bloomberg Businessweek, son dönemde Türkiye ile ABD arasında krize sebep olan F-35'lerin satışıyla ilgili kapsamlı bir haber yaptı. Dosyada, "Türkiye havacılık üretiminde küresel lider ve 10 Türk şirket 12 milyar dolarlık parça üretecek. Eğer ABD bunu engellerse, uçakların üretimi sekteye uğrar" yorumu yapıldı.

ABD’nin saygın ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek bugün bir makale yayınladı. ABD Hava Kuvvetleri’nde 20 yılı aşkın bir süre görev aldıktan sonra stratejiğk iletişim danışmanlığı yapan ve hali hazırda Bloomberg için Kıdemli Savunma Analisti olarak görev yapan Robert Levinson tarafından kaleme alınan makalede son dönemde Türkiye ile ABD arasında ciddi bir krize sebep olan F-35’ler masaya yatırıldı.

“Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var” başlığıyla yayınlanan makalede, “Kongre, Türkiye’ye savaş jetlerinin satışını engelleyebilir. Tek bir sorun var, bu ülke F-35’in en önemli parçalarını üretiyor” yorumu yapıldı.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini satın alması sonrasında Ağustos ayında Kongre’nin satışı engellemek için harekete geçtiği hatırlatılırken, “Türkiye, havacılık ve hava sanayi konusunda küresel bir lider ve 10 Türk şirketi 12 milyar dolarlık parça üretecek F-35’ler için. Buna merkez gövde ve iniş takımları gibi kilit önemde olan parçalar da dahil. Daha net belirtmek adına, kokpitteki ekran için bile Türkiye dünyadaki tek kaynak” ifadesi kullanıldı.

ABD’nin Savunma Bakanı Jim Mattis’in Temmuz ayında Kongre’ye bir mektup yazarak, “Eğer Türkiye üretim zincirinden çıkarsa üretim durur ve 50-75 jetin teslimi ertelenir. Yeni parçaları bulmak için yaklaşık 18-24 ay geride kalırız” yazmıştı. Mattis’in Kongre’ye Kasım ayının ortasında bir rapor sunması beklenirken, Lockheed tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye’ye F-35 satışında bir sıkıntı olmayacağı aktarıldı.