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ABD’lileri Menbiç’te karşılayan teröriste silahlı saldırı gerçekleştirildi

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında PKK'lı ve YPG'li teröristlerin varlığı nedeniyle problem yaratan Menbiç’e giden Amerikalı Generali karşılayıp bayrak veren, ’sözde’ terör örgütünün askeri meclis sözcüsü Şervan Derviş’in 2 gün önce silahlı saldırıya uğradığı ve ağır yaralandığı öğrenildi.

android-time 20:20 27 Mart 2018
Haberler Dünya
ABD’lileri Menbiç’te karşılayan teröriste silahlı saldırı gerçekleştirildi
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında PKK'lı ve YPG'li teröristlerin varlığı nedeniyle problem yaratan Menbiç’e giden Amerikalı Generali karşılayıp bayrak veren, ’sözde’ terör örgütünün askeri meclis sözcüsü Şervan Derviş’in 2 gün önce silahlı saldırıya uğradığı ve ağır yaralandığı öğrenildi.

Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre; PKK/YPG terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri tarafından Menbiç'te oluşturulan, 'sözde' askeri meclisin sözcülüğünü yapan Şervan Derviş, 2 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Derviş'in, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

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AMERİKALILARI KARŞILAMIŞTI

Şervan Derviş, 8 Şubat'ta Menbiç'i ziyaret eden terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı ABD'li Korgeneral Paul E. Funk'u karşılamış ve kendisine askeri meclisin flamasını hediye etmişti. Funk ve beraberindeki komutanlar Menbiç'teki ABD askerlerinin bulunduğu mevzileri ziyaret ederken Derviş de onlara eşlik etmişti. DHA

Son güncelleme: android-time 20:2627.03.2018
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