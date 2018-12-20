ABD’nin çekilme kararına senatörlerden tepki: Sabah uyanıp karar vermiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına hem kendi ülkesinden hem de diğer ülkelerden tepkiler geldi. O tepkiler arasında en çok öne çıkanı Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker'a ait olanıydı. Corker karardan önce herhangi bir bilgilendirme olmadığını söylerken, "Bence Başkan Trump uyandı ve kararını duyurdu" dedi.

ABD'li bazı kongre üyeleri, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına tepki gösterirken, karardan memnun olan siyasetçiler de oldu. Trump'ın güçlü destekçilerinden olan Cumhuriyetçi kıdemli Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'den çekilmenin, ABD için bölgede ve dünyada yıkıcı sonuçlar doğuracağını ileri sürerek, “Amerika'nın çekilmesi, IŞİD, İran, Esad rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur” ifadesini kullandı.

Colarado Senatörü Cory Gardner da paylaşımında Trump'a, çekilme kararını bir an önce durdurması ve ABD ulusal güvenliğini koruyan Suriye

stratejisine ilişkin kongreye danışması çağrısında bulundu. ABD medyasına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise kararın

şaşırtıcı olduğu kadar gelecek yıllarda ve aylarda önemli yansımaları olacak büyük bir hata olduğunu ileri sürdü.

Kentucky Senatörü Rand Paul, Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı, “Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan IŞİD'i yendik” açıklamasını paylaşarak, “Galibiyeti ilan eden ve askerlerimizi savaştan çıkaran bir başkan gördüğümden dolayı mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lui, alınan karardan memnun olduğunu belirterek, “Ne Obama ne de Trump yönetiminin stratejisi yok. İki yönetim de neden Suriye'de bulunduğumuzu, nihai devletin ne olacağını ve nasıl başarabileceğimizi açıklayamaz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in karara ilişkin Kongre üyelerine brifing verdiği yemeğe katılan ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker, görüşmeye dair medyaya değerlendirmelerde bulundu. Corker, alınan karardan kurumların haberdar olmadığını ve iletişimin sağlanmadığını belirterek, “Bence Başkan Trump uyandı ve kararı açıkladı” dedi.