ABD’nin de kafası karışık… Türklerle ilişkimiz çok sağlam ama…

ABD önderliğindeki koalisyonun IŞİD’le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Joseph Votel’la birlikte Washington’da katıldıkları bir panelde Suriye ve Türkiye’ye ilişkin mesajlar verdi. Votel, dinamiklerin çok karmaşık olduğunu söyleyerek, "Türkiye'yle diyaloğumuz çok güçlü" dedi.

Göreve geldiği günden beri yaptığı her açıklama ve aldığı her kararla tartışma yaratan ABD Başkanı Donald Trump, Dünya kamuoyunun gündemine geçtiğimiz hafta, ABD ordusunun Suriye’den çıkacağını açıklayarak gündeme gelmişti. Trump’ın, “Yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin” açıklamalarından kısa bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yalanlama gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadığını söylerken bugün Trump’ın açıklamasını yalanlayan bir haber daha geldi. Amerika’nın Sesi’nin Türkçe servisi önceki gün düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD önderliğindeki koalisyonun IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Joseph Votel, Washington'da katıldıkları panelde Suriye ve Türkiye'ye ilişkin mesajlar verdiğini aktardı.

McGurk Suriye ve Menbiç konusunda Türkiye'yle yürütülen müzakereleri, “Türklerle çok iyi diyaloğa sahibiz” sözleriyle değerlendirdi. Brett McGurk bununla birlikte Menbiç'te daha laik bir atmosferin olduğunu, Menbiç dışındaki bazı muhalif grupların daha İslamcı eğilime sahip olduğunu kaydetti ve Fırat Nehri'ni kastederek, bunun da “Kürtleri nehrin öteki tarafına geçirdik ve her şey iyi olacak” söylemini daha zorlu hale getirdiğini belirtti.

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McGurk, “Şu anda gerilimi çözmek için diplomatik bir süreçteyiz, inanılmaz karışık. Bu Türkiye-Amerika konuşması değil. Menbiç'te farklı gruplar var. Menbiç'te yaşayan Araplar var” ifadelerini kullandı. “NATO müttefikimizle bunu diplomatik yoldan çözmeye çalışmalıyız” diyen McGurk, “geçen hafta onlarla çok iyi görüşmeler gerçekleştirdik” dedi. “Menbiç'te alandaki ortaklarımıza da güvenceler vermeliyiz” diyen McGurk, rejim ve Suriye'deki diğer aktörlerin de kenarda sessizce oturmadığını söyledi.



McGurk, rejim ve diğer aktörlerin de herkesle konuştuğunu belirtti. Konunun gerçekten karışık olduğunu yineleyen McGurk, Türkiye'yle çok iyi diyaloğa sahip olduklarını konuşmasında bir kez daha vurguladı. McGurk, IŞİD üzerine dikkatlerini korumaya devam etmek istediklerini çünkü IŞİD'in bitmediğini de aktardı.

Türkiye’yle çok bağlantılıyız

Merkez Kuvvetler CENTCOM'un komutanı Joseph Votel de Türkiye'yle yürütülen diyaloğu ‘çok güçlü' olarak niteledi. Votel, Suriye'de öğrendiklerinin, “bu kadar çok aktörün olduğu ortamda insanlarla konuşmanızı sağlayacak mekanizmayı oluşturmak” olduğunu söyledi. Votel, “Gerginliği azaltacak, koordinasyon eşliğinde sorunu çözecek müzakerelere sahip olmalısınız” dedi. Türkiye'yle müzakerelerle ilgili olarak, “Sanırım onlarla çok bağlantılıyız, onlarla konuşmaya devam ediyoruz, benim amacım iyi, açık iletişim hattına sahip olmak” ifadelerini kullandı.

Amerikalı general, “Kendi güvenlikleri için operasyon yapmak zorunda olduklarını hissediyorlar. Bu konu hakkında onlarla konuşabiliyoruz. Güçlerimizi uç kararlar almak zorunda kalacakları bir duruma sokmama konusunda konuşabiliyoruz” dedi.