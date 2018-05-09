ABD’nin İran kararına tepkiler dinmiyor

Uluslararası kamuoyu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle birlikte İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan kalkmasının şokunu atlatamadı. Rusya, Almanya, Hindistan, Trump'ın kararını eleştiren açıklamalar yaparken Körfez ülkeleri Trump'ı desteklediğini duyurdu.

2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetimi önderliğinde imzalanan İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmadan ABD ayrılma kararı aldı. O dönemde 20 ay süren müzakerelerin ardından İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa'ya ek olarak Almanya ve AB'nin katılımıyla imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık, uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

ABD Başkanı Trump dün en büyük seçim vaatlerinden biri olan “Anlaşmadan ayrılmayı” gerçeğe dönüştürdü. Trump, anlaşmadan kalktığını duyururken, uluslararası kamuoyunda bu kararın etkisi hissediliyor. Dün Türkiye, İran, Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte uluslararası kamuoyunun eleştirdiği Trump’a bugün de tepki geldi.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, anlaşmadan ayrılmayacaklarını dile getirirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel de “İran bugüne kadar anlaşmada kendi payına düşeni yaptı” diyerek anlaşmanın sağlıklı bir şekilde ilerlediğini açıkladı. Fransa ise İran ile iş yapan Fransız şirket ve kurumlarına destek sağlanacağını açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hindistan, yaşanan gerilimin diplomasi aracılığıyla çözülmesi erektiğini savundu.

PUTIN ENDİŞELİ, SUUDİLER MUTLU

Geçen hafta 4. kez Rusya’nın Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin, ABD’nin kararından dolayı endişeli olduğunu açıkladı. RIA haber ajansının haberinde Putin’in bu gelişmeden dolayı rahatsız olduğu belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da olası yeni bir anlaşmanın gündeme gelmesi durumunda bölge ülkelerinin daha fazla söz sahibi olması gerektiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail’in yanı sıra Körfez ülkeleri Trump’ı koruyan açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Trump’ın yaptırım kararını desteklerken, bölgede neredeyse bütün ülkelerin sırt döndüğü Katar’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.