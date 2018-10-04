Son dakika: ABD’nin Kuzey Kore yaptırımlarından Türkler çıktı!

ABD’nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesinde iki Türk vatandaşı ile bir de Türk şirketi yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye koyduğu ambargoya uymadığı için, ABD'nin yaptırım uygulayacağı kişi ve şirketlerin listesini açıkladı. Listede, Erhan Çulha ile Hüseyin Şahin adlı iki Türk vatandaşının ve bir Türk şirketinin ismi de yer aldı.

Yaptırım listesindeki Türkiye merkezli şirket ise SIA FALCON INTERNATİONAL GROUP.

Bu grubun bünyesindeki şirketler de listede tek tek sayıldı. ABD Hazine Bakanlığı'nın listesinde, SIA FALCON bünyesinde yer alan şirketler şöyle;

– Murat İnşaat Dış Ticaret ve Savunma Sanayi Limited Şirketi

– SIa Falkon İnternational Tarım ve Hayvancılık Limited Şirketi