ABD’nin Suriye’deki yabancı uyruklu IŞİD’lileri Guantanamo’ya göndereceği iddiası

ABD yönetiminin Suriye'de tutukladığı IŞİD'in yabancı uyruklu teröristlerini Irak'taki bir hapishaneye ve Guantanamo'daki gözaltı merkezine göndereceği iddia edildi.

ABD’li ve Avrupalı kaynaklar, Donald Trump yönetiminin, (PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana unsuru olduğu) Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’de tutukladığı yabancı uyruklu IŞİD’lilerin Irak’taki bir hapishaneye ve ABD’nin Küba’nın güneyindeki toprağı Guantanamo’ya göndermeye hazırlandığını söyledi. Irak’a gönderilecek mahkumların Irak yönetimindeki bir hapishanede kalacağı ancak yargılama yetkisinin yine ABD’de olacağı öne sürüldü. Trump yönetiminin IŞİD elebaşlarını da ABD’nin 11 Eylül saldırısının ardından açtığı Guantanamo gözaltı merkezine göndereceği belirtildi.

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ÜLKELERİNE GÖNDERMEYE ÇALIŞMIŞTI

ABD’nin uzun süredir yabancı terörist savaşçılar için bu kişilerin vatandaşı olduğu ülkelerle geri dönüş anlaşması yapmaya çalıştığı ancak Makedonya, Lübnan, Tunus ve Kazakistan dışındaki ülkelerin buna sıcak bakmadığı ifade edildi. ABD, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü IŞİD’in yabancı savaşçıları için oldukça korunaklı bir cezaevi kompleksi kurmuştu. Haseke’deki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, eski bir okulu, özellikle IŞİD’in yabancı elebaşlarının hapsedildiği bir tesise dönüştürmüştü. AA