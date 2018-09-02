ABD’nin uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlatıldı

ABD donanmasına ait USS Gerald Ford uçak gemisinden test amaçlı kamyon ve TIR fırlatıldı.

Amerikan donanmasının USS Gerald Ford adlı uçak gemisinden fırlatılan kamyon ve TIR’lar görenleri şaşkına çevirdi. Uçak gemisinin, jet uçaklarının kalkış ve inişlerinde yardımcı olması için kullanılan mancınık sistemi kullanılarak yapılan kamyon ve TIR fırlatışı geminin dışından videoya kaydedildi.

FIRLATMALAR TEST AMAÇLI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından izleyenler bu işlemin neden yapıldığını merak etmeye başladı. Yapılan açıklamada jet uçaklarının iniş ve kalkışında kullanılan mancınık sisteminin bu yöntemle test edildiği belirtildi.