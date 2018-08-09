ABD’ye giden heyet yurda döndü!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimin ardından sağlanan ön mutabakat neticesinde Washington'a giden ve görüşmelerde bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığını yaptığı heyet yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 16.10'da İstanbul'a gelen heyet daha sonra uçakla Ankara'ya gitti.

ABD ile, iki Türk Bakan'a yaptırım uygulanmasına kadar varan krizi aşmak için Washington'a giden Türk heyetinin görüşmelerinden somut bir uzlaşma çıkmadı. Görüşmeler sonunda ABD ve Türkiye, sadece “temaslara devam etmek” konusunda anlaştı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerde Türk heyetine ayrıca, sadece Rahip Andrew Brunson'un serbest kalmasının yetmeyeceğini, halen Türkiye'de tutuklu bulunan 12 ABD vatandaşı ile, ABD'nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tutuklu iki Türk vatandaşı Hamza Akçay ve Metin Topuz'un da tahliyesinin beklendiği bildirildi.