ABD’yi kana bulayan saldırganın detayları ortaya çıktı

ABD, ülkede gazetecilere yönelik en kanlı saldırının şokunu yaşıyor... Başkent Washington yakınlarındaki Capital Gazette'ye baskın düzenleyen saldırgan 4 gazeteci ve bir reklam satış elemanını öldürdü. Gözaltına alınan saldırganın, gazeteye dava açtığını fakat bunu kaybettiği ve sık sık gazeteyi tehdit ettiği ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump da yaşananları Twitter üzerinden yorumladı.

ABD, başkent Washington’a 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis kentindeki Capital Gazette’ye yapılan silahlı saldırının şokunu yaşıyor…

Yerel saatle dün yaşanan silahlı saldırıda yapılan ilk resmi açıklamada 4 gazetecinin ve bir reklam satış elemanının hayatını kaybettiği açıklandı. Ofise gelerek etrafa av tüfeğiyle ateş açan saldırganın özellikle editörleri hedef aldığı açıklanırken, saldırıdan sağ kurtulan gazeteciler New York Times’a konuştu. Hayata tutunan gazeteciler, “Arkadaşlarımız tek tek yere düştü ve herkes için yeterli mermisi yoktu. Buraya insanları öldürmek için geldiğini bilmek korkutucu” ifadesini kullandı.

Polis yetkilisi Steve Schuh da, saldırgan olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltında olduğunu, bu kişinin sorgulandığını ve başka bir saldırgan olmadığını bildirdi. Schuh, saldırı ile ilgili ihbarın alınmasından itibaren yaklaşık 1 dakika içinde güvenlik görevlilerinin saldırı yerine ulaşıp olaya müdahale ettiklerini kaydetti. Maryland eyaleti polis sözcüsü Lt. Ryan Frashure, silahlı zanlının şarjör değişimine fırsat vermeden gözaltına aldıklarına vurgu yaparak, gazete binasından yaklaşık 170 kişinin polis, tarafından acil olarak tahliye edildiğini açıklandı. Frashure, gazete binasına düzenlenen saldırıda kullanılan silahın normal av tüfeği olduğunu duyurdu.

GAZETEYE DAVA AÇMIŞ KAYBETMİŞ

Öte yandan yapılan açıklamada saldırganın 38 yaşındaki Jarrod Ramos olduğu ifade edildi. Ramos’un olayda kullandığı silahıyla birlikte yakalandığı açıklanırken, Ramos’un bir süredir gazeteyi tehdit ettiği ve dava açarak içerikleri eleştirdiği ortaya çıktı.

Ramos’un fotoğrafları kamuoyuyla paylaşılırken, gözaltına alındıktan sonra kimliğini gizlemeye çalışan Ramos’un özel geliştirilen yüz tanıma sistemi sayesinde kimliğine ulaşıldığı belirtildi. Washington Post’un haberinde, Ramos’un gazeteye 2011 yılında yazılan bir köşe yazısı dolayısıyla dava açtığı ifade edildi. 2015 yılında açtığı davayı kaybettikten sonra tehdit mesajları yayınlayan Ramos’un internet üzerinden bir kadını taciz ettiği ve bunun da gazeteye yansıdığı belirtildi.

ABD tarihinde gazeteciler yönelik en büyük şiddet olayı hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıyla ilgili bilgi aldığını ve kurbanların yakınlarına üzüntülerini ilettiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Annapolis’teki silahlı saldırıyla ilgili bilgi aldım. Dualarım ve düşüncelerim kurbanla ve onların aileleri ile. Olaya ilk müdahaleyi yapan yetkililere de teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.