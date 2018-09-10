ABD’yi sarsan gelişme: CBS televizyonunun CEO’su cinsel istismar iddialarının ardından istifa etti

Hollywood'da taşları yerinden oynatan "#metoo" (Ben de) hareketi, ABD medyasına yansıdı. New Yorker dergisinde Temmuz ayında yayınlanan makalede CBS televizyonunun CEO'su Les Moonves'in cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı. Bu gelişmenin ardından bugün Moonves istifa etti.

New Yorker gazetesinin Temmuz ayında yer verdiği ilk büyük iddialar sonrası Moonves hakkında soruşturma açılmıştı. Pazar günü altı kadın daha Moonves’u cinsel istismarla suçlayınca Moonves görevden alındı. CBS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Moonves’in yerine Joseph Ianniello’nun geçeceği belirtildi.

Amerikan medyasının en güçlü isimlerinden Moonves ise, “dehşet verici” diye nitelediği iddiaları reddetti. Moonves iddialar hakkında, “Doğru olan şu: Yaklaşık 25 yıl kadar önce CBS’e daha gelmemişken bu kadınlardan üçüyle karşılıklı rıza ile birlikte oldum. Gücümü kadınların kariyerinde ilermesine engel olmak için kullandığım doğru değil” demişti.

TAZMİNAT ALMAK İÇİN İSTİFA ETTİ

Öte yandan CBS, hem Moonves hem de kurumun, “Me Too” hareketini destekleyen gruplara 20 milyon dolar yardım yapacağını duyurdu. Me Too, Hollywood’da yapımcı Harvey Weinstein’a yönelik suçlamalarla başlayan ve cinsel taciz ve tecavüze karşı büyük bir başkaldırıya dönüşen hareketin adı.

İngiltere’de yayınlanan Financial Times gazetesi, Moonves’un yüklü miktardaki kıdem tazminatına hak kazanabilmek için istifasını verdiğini öne sürdü. ABD medyasına göre, medya patronunun kıdem tazminatı 100 milyon dolara yakın.