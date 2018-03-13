ABD’yi şoklayan Türk

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon'un sahibi olduğu haber platformu Business Insider, özel bir habere imza attı. New York'ta açılan özel bir spor salonuna ziyarete giden muhabir, ufak elektrik şoku vererek spor yapılmasını deneyimledi. Projenin arkasında ise Ural Hüseyin yer aldığı öğrenildi.

Türkiye’de son dönemde revaçta olan spor türleri arasında crossfit, pilates, reformer ile birlikte sıklıkla duymaya başladığımız EMS destekli spor şimdilerde ABD’nin gündeminde. Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde şubeleri bulunan elektrik akımı kullanılan spor şimdilerde ABD’de de oldukça konuşuluyor.

ABD’nin çok okunan haber platformlarından Business Insider’ın muhabiri Hilary Brueck da New York’ta hizmet veren ve oldukça popüler olan Get Shocked isimli spor salonunu ziyaret etti ve deneyimlerini yazdı.

Türkiye’den ABD’ye gelerek kendine stüdyo kuran Ural Hüseyin’in eğitmenliği altında ders alan muhabir, özel elektrikli kostümü giydikten sonra bir süper kahraman olduğunu söylüyor. Brueck, “Ural bana bu sporun Türkiye’de son birkaç yılda çok popüler olduğunu söyledi” derken, ABD’de birçok ünlü isim ve mankenin bu sporu tercih ettiğini aktardı.