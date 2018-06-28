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Abe, Erdoğan’la görüştü… Nükleer santral için hızlandırma çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonla görüştüğü, görüşmede Sinop'taki nükleer santralin inşasının hızlandırılmasına da değinildiği açıklandı.

android-time 13:05 28 Haziran 2018
Haberler Dünya
Abe, Erdoğan’la görüştü… Nükleer santral için hızlandırma çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonla görüştüğü, görüşmede Sinop'taki nükleer santralin inşasının hızlandırılmasına da değinildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Erdoğan ve Abe bugün telefonda görüştü ve Abe Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

İki lider, görüşme vesilesiyle, önümüzdeki dönemde ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ederken, görüşmede Sinop’taki nükleer santralin inşasının hızlandırılmasına da değinildiği belirtildi.

Erdoğan ve Abe‘nin Arjantin’de gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’nde bir araya gelme konusunda mutabık kaldıkları belirtilirken, G-20 Dönem Başkanlığı’nın 2019’da Japonya’ya geçeceğine dikkat çeken Abe, Erdoğan'a kendisini tekrar Japonya'da görmekten memnuniyet duyacağını da ifade etti.

Son güncelleme: android-time 13:0728.06.2018
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