AB, Türkiye’ye 3 milyar euro verecek, Ankara’dan ilk yanıt geldi

Dün başalyan ve 10 saat zorlu müzakereler sonucunda tamamlanan AB Zirvesi’nde Türkiye’ye Suriyeli sığınmacılar konusunda taahhüt edilen ikinci 3 milyar euroluk mali desteğin ödenmesi kararlaştırıldı. Bu gelişmeye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi.

Avrupa Birliği'nde çatlaklara sebep olan mülteci kriziyle ilgili olarak dün başlayan kritik zirvede sonuç bildirisi yayınlandı. AB Zirvesi'nde Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar konusunda taahhüt edilen ikinci 3 milyar euroluk mali desteğin ödenmesi kararlaştırıldı. Yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz Rotası üzerinde işleyen AB-Türkiye anlaşmasının tamamen uygulanması ve Türkiye'den yeni geçişlerin durdurulmasının önemine vurgu yapıldı. Yeni deniz ve kara yolu rotasının oluşmasının engellenmesi için çalışılması gerektiğini açıklayan yetkililer, göç krizininyönetimi konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada mülteciler için Türkiye'ye vadedilen ikinci 3 milyar euroluk yardım paketi onaylandı.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN YANIT GELDİ

Bir TV kanalına çıkan Çavuşoğlu, AB’nin sığınmacılar konusunda Türkiye’ye taahhüt edilen ikinci 3 milyar euroluk mali desteğin ödenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “3 milyar euroluk mali desteğin gecikmeden ödenmesini umut ediyoruz” açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, “İlk 3 milyar euro 2016 sonucu olarak aktarılacaktı ancak henüz hepsi gelmedi. Son dönemde hızlandırıldı. 2018 yılı sonuna kadar vermeyi taahhüt ettikleri 3 milyar euronun onayı çıktı. Umarım para aktarma hızı bu kez daha hızlı olur” dedi.

Çavuşoğlu, AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Avusturya ile Avrupa Birliği sürecinde pozitif adımlar atılacağına inanmadığını söylerken, “AB’ye giriş sürecinde yeni fasılların açılmasını beklemiyoruz fakat AB yetkilileriyle vize serbestisi ve yol haritası ile ilgili görüşmelerimiz olacak” dedi.

Çavuşoğlu, “Avusturya dönem başkanlığı var. Bu dönemde olumlu adımlar atılacağını düşünmüyoruz. Özellikle fasılların açılmasında önemli bir adım beklemiyoruz. Vize konusunda 6 kriter düştü. Yol haritası konusunda ne yapacağımızı konuşacağız. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi var ki, iki tarafın da yararına. Fasıl açılması siyasi konu oldu, bunlar teknik konular değil artık. Avusturya dönem başkanlığı sona erdikten sonra daha olumlu bir sonuç olacağını düşünüyoruz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NUN AÇIKLAMALARINDA SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Silahları YPG’ye ABD verdi, yine ABD toplayacak. Hepsinin toplayamayabileceğini biliyoruz. Bazıları kayıp, PKK ve YPG bunları sattı.

Burada Türkiye ve ABD birlikte karar verecek. Zaten bunların kim olduğunu yerel halk da biliyor. Burası yüzde 95 oranında Arap şehri. Güvenlik çalışmalarında da yüzde 95 oranında Araplar yer alacak. burayı istikrara kavuşturacaksa yönetim yerel halka devredilmeli. Ordaki yerel halk kesinlikle YPG’nin ve dışarıdan gelenlerin burada kalmasını istemiyor. PKK’nın amacı nedir bölmek. Dolayısıyla PKK’nın burada yer alması mümkün değil.

Sincar’dan çekildiğini söylüyorlar. Irak şu anda hükümet kurmak için çalışıyor. Basra bölgesinde başkonsolosluğumuzu açıyoruz. Musul da başkonsolosluk açmak için hazırlıklarımızı başlattık. Sincar konusunda ne kadar çekildi, çekilmedi emin olmamız lazım. Bizim amacımız PKK ve teröristler neredeyse oraları temizlemektir.

Biz de ABD ile ilişkilerimiz güçlendirmek isteriz. Şimdi seçim bitti ve Cumhurbaşkanımız görevine devam ediyor. Seçim çalışması bittikten sonra Cumhurbaşkanımız dünyanın her tarafından arayarak tebrik ediyorlar. Tüm ülkeler Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istediğini dile getirdi. ABD ile bölgesel işbirliğimizi de geliştirmek istiyoruz. İran ile nükleer anlaşmadan çekildi ancak AB devam ediyor. ABD’nin aldığı karar yanlış ise biz buna katılmak zorunda değiliz. Kararlar barış ve istikrara yönelikse destekleriz.

İran’da olumsuz bir gelişme tüm bölgeye yansır. İran’ın istikrarın bozulması hiç kimsenin yararına değildir. İran bizim önemli bir komşumuzdur.

Siyasi dille değil hukuki dille de konuşmak gerekiyor. F-35 hakkında Kongre’de atılan adımlar konusunda Türkiye rahatsız. Trump bize gerekli adımları atacağını söyledi. Ancak Trump Türkiye’ye önem veriyor ve ilişkileri geliştirmek istiyor.

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