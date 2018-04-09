AB’nin dikkatle izlediği seçimlerde zafer Orban’ın

Avrupa Birliği'nin dikkatle izlediği Macaristan'da genel seçimler tamamlandı. Sadece ülkeyi değil, Avrupa Birliği'ni de etkileme potansiyeli olan Macaristan'da genel seçimleri, tüm oyların neredeyse yarısını alan sağcı iktidar partisi FİDESZ kazandı.

Bazı seçim bölgelerinde seçmenlerin uzun kuyruklar oluşturması nedeniyle oy kullanma süresi uzatıldı ve sonuçlar Pazar gecesi ancak geç saatlerde açıklanabildi. Buna göre Macaristan için yüksek sayılabilecek % 68 gibi bir katılım oranıyla gerçekleşen genel seçimlerde Başbakan Viktor Orban’ın partisi henüz kesin olmayan sonuçlara göre oyların % 48,41’ini alarak genel seçimlerin tartışmasız galibi oldu. Orban, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde olması gerektiğini söyleyen ve Türkiye’ye desteğini sık sık gündeme getiren bir siyasetçi olarak biliniyor.

Ana muhalefet başkanı istifa etti

İktidar partisinin bu kadar yüksek oy alması, ülkede seçim öncesi yapılan tüm kamuoyu araştırmalarının da büyük oranda yanıldığını ortaya koyuyor. Seçmenler ana muhalefet görevini % 19 oyla merkez sağın diğer partisi olan JOBBİK’e verdi. Seçim öncesi dönemde radikal sağ çizgiden merkez sağa doğru pozisyon alan JOBBİK oylarını arttırarak Macar parlamentosunda ikinci parti haline gelmiş olsa da, seçimlerde aldığı oy oranı beklenenin çok altında kaldı. JOBBİK Genel Başkanı Gabor Vona, eğer seçim sonuçları partisi açısından başarısız olursa istifa edeceğini açıklamıştı. Gece yarısı bu vaadini yerine getirdi ve genel başkanlıktan istifa etti.

Sekiz yıl önce iktidarda olan ve en güçlü parti konumunda bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise erime sürecinde olduğunu kanıtladı. Sosyalist Parti 3’üncü olmayı başarmış olsa da seçmenin ancak % 12’sinin desteğini alabildi ve hem FİDESZ’in ve hem de JOBBİK’in oy oranının bir hayli gerisinde kaldı. Ülkedeki % 5’lik barajı aşabilen iki parti daha parlamentoya girmeyi başardı. Bunlar da çevre konularına duyarlı LMP ve eski başbakanlardan Ferenc Gyurcsany’ın partisi olan Demokratik Koalisyon Partisi.

Tam yetki Orban’da

Dün gerçekleşen seçimlerle birlikte FİDESZ’in parlamentoda üçte ikilik çoğunluğu elde ettiği açıklandı. Böylelikle anayasa değişikliğinden, yargı sistemi ve medya gibi temel kurumların yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok konuda Viktor Orban’ın artık tam yetkisi var.

Öte yandan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birliklte Polonya’nın dışişleri bakan yardımcısı Konrad Szymanski, “Orta Avrupa’nın kurtuluşunun kanıtlanmasıdır. Buradaki kurtuluş, mücadele anlamında değil fakat Orta Avrupa’nın yapıcı bir Avrupa ve AB partneri olduğunun görünür kılınması anlamına gelmektedir” dedi.