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AB’yi ikiye bölen yasadan sonra Türk turiste ceza

Danimarka'da turist olarak bulunan ve peçe takan Türk vatandaşına, ülkede ağustos başında yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"nı ihlalden bin kron (yaklaşık bin lira) para cezası kesildi.

Sozcu.com.tr
android-time 11:59 5 Eylül 2018
Haberler Dünya
AB’yi ikiye bölen yasadan sonra Türk turiste ceza
Danimarka'da turist olarak bulunan ve peçe takan Türk vatandaşına, ülkede ağustos başında yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"nı ihlalden bin kron (yaklaşık bin lira) para cezası kesildi.

Batı Jutland polisi tarafından yapılan açıklamada, vizesinin süresini uzatmak için Aarhus kentindeki polis merkezine gelen 48 yaşındaki Türk vatandaşına, yüzünün kapalı olması ve sadece gözlerinin görülmesi nedeniyle “Örtünme Yasası” kapsamında bin kron para cezası verildiği kaydedildi.

Ceza kesilen kadın, tercüman aracılığıyla polise yaptığı açıklamada, yasadan haberinin olmadığını ancak cezayı ödeyeceğini belirtti.

Kadının turist olması nedeniyle cezasının peşin olarak ödenmesinin şart koşulduğu ifade edildi. Türk turistin cezasını ödedikten sonra yüz hatlarını belirgin olacak şekilde açarak polis merkezinden ayrıldığı kaydedildi.

Yasa 31 Mayıs'ta yapılan oylamada 30'a karşı 75 oyla kabul edilmişti.

Yasa 31 Mayıs’ta yapılan oylamada 30’a karşı 75 oyla kabul edilmişti.

Danimarka'da 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren “Örtünme Yasası”ndan dolayı şimdiye kadar 3 kişiye para cezası uygulandı. Söz konusu yasa, kamusal alanda geçerli olup, burka ve peçe dışında, kar maskesi ve takma sakal gibi herhangi bir şeyle yüzün kapatılmasını yasaklıyor.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron, ikinci defada 2 bin kron, üçüncü defa da 5 bin kron para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı dört kereden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron ceza kesilecek.

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