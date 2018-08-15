Afganistan yine kan gölüne döndü… Onlarca ölü var

Afganistan'nın Beğlan şehrinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırı sonucunda güvenlik güçlerine mensup 44 kişi hayatını kaybetti. Reuters'ın Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı son dakika haberine göre ölenlerin 9'unun polis, 35'inin ise asker olduğu belirtildi.

Afganistan Baglan İl Şura Başkanı Safdar Muhsini, Taliban militanlarının, Baglan’ın Alaaddin bölgesindeki askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 44 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda birçok askerin yaralandığını belirten Muhsini, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü ifade etti.

Taliban’dan yapılan açıklamada ise saldırıda üssün kontrolünü sağladıkları ve 70 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Öte yandan Taliban militanlarının dün sabah saatlerinde Afganistan’ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gormaç ilçesindeki askeri kampa düzenlediği saldırıda 20’den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.