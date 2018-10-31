Afganistan’da askeri helikopter düştü: 25 ölü

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehdi, helikopterin, dağlık Anar Dara bölgesinden kalktıktan kısa bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü, kazada helikopterdeki 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Herat vilayetine gitmesi planlanan helikopterde, Afganistan’ın batı bölgesi komutan yardımcısı ve Farah il genel meclisi başkanının da bulunduğu belirtildi.
Kabil’de intihar saldırısı
Öte yandan kazadan dakikalar önce başkent Kabil’de de intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş, saldırganın Kabil’in Pul-i Çarhi Hapishanesi yakınında hapishane çalışanlarını taşıyan araca yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi.
Daniş, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını belirtti.
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