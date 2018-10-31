Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Afganistan’da askeri helikopter düştü: 25 ölü

Afganistan'ın batısındaki Farah eyaletinde üst düzey yetkilileri taşıyan askeri bir helikopter düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
android-time 10:27 31 Ekim 2018
Haberler Dünya
Afganistan’da askeri helikopter düştü: 25 ölü
Afganistan'ın batısındaki Farah eyaletinde üst düzey yetkilileri taşıyan askeri bir helikopter düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehdi, helikopterin, dağlık Anar Dara bölgesinden kalktıktan kısa bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü, kazada helikopterdeki 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Herat vilayetine gitmesi planlanan helikopterde, Afganistan’ın batı bölgesi komutan yardımcısı ve Farah il genel meclisi başkanının da bulunduğu belirtildi.

Kabil’de intihar saldırısı

Öte yandan kazadan dakikalar önce başkent Kabil’de de intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş, saldırganın Kabil’in Pul-i Çarhi Hapishanesi yakınında hapishane çalışanlarını taşıyan araca yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi.

Daniş, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 10:3031.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar