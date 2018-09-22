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Afganistan’da bombalı saldırı: 9 çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 çocuğun öldüğü bildirildi.

Sozcu.com.tr
android-time 12:55 22 Eylül 2018
Haberler Dünya
Afganistan’da bombalı saldırı: 9 çocuk hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 çocuğun öldüğü bildirildi.

Şirin Tegab ilçe Asayiş Şube Amiri Gulam Ali, ilçenin Koh Sayyad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını belirtti.

Patlamada 9 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 5 çocuğun da yaralandığını ifade eden Ali, yaralı çocuklardan ikisinin durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Ali, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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