Afganistan’da camide patlama: 26 ölü

Afganistan'ın Host şehrindeki bir camide patlama meydana geldi. Reuters'ın yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Bir güvenlik yetkilisinin açıklamasına göre patlama Host vilayetinin İsmail Khel bölgesindeki Afgan ordu üssünün içindeki camide, Cuma namazı kılınırken meydana geldi.

Reuters’a konuşan bir başka güvenlik yetkilisi ise 26’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 50’den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Afgan hükümetini devirmek için silahlı mücadele sürdüren Taliban örgütü son haftalarda Afgan güvenlik güçlerine karşı ağır saldırılar düzenledi. Taliban ülkedeki tüm yabancı güçlerin çıkmasını istiyor.

Saldırıdan üç gün önce de başkent Kabil’de din bilginlerinin toplantısı sırasında üzerindeki bombaları patlatan bir intihar eylemcisi, 55 din adamının ölümüne, 90’dan fazla kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.