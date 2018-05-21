Afganistan’da mayın temizleme işçilerine saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde kimliği belirsiz kişilerin mayın temizleme işçilerine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü.

Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Meyvend ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda mayın temizleme kurumunda çalışan 5 kişi hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin, ilçenin Malang Kariz bölgesinde mayın temizleme işleriyle uğraşan işçilere saldırdığını belirtti.

Saldırıda 5 işçinin öldüğünü ifade eden Razık, saldırganların bir işçiyi de kaçırdığını söyledi.

General Razık, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu. (AA)