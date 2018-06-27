Afrin’de patlama: 10 ölü 20 yaralı

Suiye'nin Afrin ilçesi merkezinde düzenlenen iki bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde iki bomba yüklü araç art arda infilak etti. Kent merkezinde bulunan Ziraat Kavşağı ile Şatolar Caddesi’ndeki patlamalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yerel güvenlik birimlerinin araştırması devam ederken terör örgütü YPG/PKK’nın uzantısı olarak bilinen Afrin Şahinleri isimli terör örgütü açıklama yaptı. Grup sosyal medyada küstah bir şekilde saldırıyı üstlenirken, “Devam edecek. Daha çok sürprizler olacak. Çok güzel bir şey (Patlama anından) kaydedildi. Uygun bir zamanda yayınlanacak. Hiç kimseye acımayacağız” ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı’yla Afrin’i 18 Mart’ta terör örgütü YPG/PKK’dan arındırmıştı.