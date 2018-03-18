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Afrin’den ilk görüntüler… Reuters böyle servis etti

TSK'nın IŞİD, PKK, PYD ve YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nda sıcak bir gelişme yaşandı. Özgür Suriye Ordusu ve Özel Kuvvetler, geçtiğimiz günlerde iyice daralan çemberin ardından Afrin'in merkezine girmeyi başardı. Reuters haber ajansı gelişmeyi çok özel fotoğraflarla servis etti.

Sozcu.com.tr
android-time 12:28 18 Mart 2018
Haberler Dünya
Afrin’den ilk görüntüler… Reuters böyle servis etti
TSK'nın IŞİD, PKK, PYD ve YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nda sıcak bir gelişme yaşandı. Özgür Suriye Ordusu ve Özel Kuvvetler, geçtiğimiz günlerde iyice daralan çemberin ardından Afrin'in merkezine girmeyi başardı. Reuters haber ajansı gelişmeyi çok özel fotoğraflarla servis etti.

TSK’nın sınır güvenliğini sağlayarak Suriye’de bitmek bilmeyen iç savaşa müdahale etmesiyle birlikte başlayan Zeytin Dalı Operasyonu’nda bugün Afrin’in merkezine girildi.

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Özgür Suriye Ordusu ve Özel Kuvvetler’in ortak operasyonu sonrasında bölgede asayiş sağlandı.

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Reuters’ın geçtiği haberde, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin operasyondan önce bölgeden çıktığı ifade edildi.

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Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’ndan Muhammed el Hamadeen, “Karşı tarafla çatışmadık. Sabaha karşı terör örgütü YPG bölgeden çıktı ve Afrin’e girerek birçok noktayı kontrol altına alık” ifadesini kullandı.

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Öte yandan yerel basında yer alan bir habere göre ÖSO’nun terör örgütü YPG için öneme sahip olan bir heykeli yıktığı belirtildi.

Son güncelleme: android-time 12:3818.03.2018
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