Afrin’den ilk görüntüler… Reuters böyle servis etti

TSK'nın IŞİD, PKK, PYD ve YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nda sıcak bir gelişme yaşandı. Özgür Suriye Ordusu ve Özel Kuvvetler, geçtiğimiz günlerde iyice daralan çemberin ardından Afrin'in merkezine girmeyi başardı. Reuters haber ajansı gelişmeyi çok özel fotoğraflarla servis etti.