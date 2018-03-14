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Afrin’den kaçışa terör engeli devam ediyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun kuşattığı Afrin kent merkezinden sivillerin kaçışını engellemeye çalışan terör örgütü YPG/PKK araç konvoyunun önüne hendek kazmaya başladı.

android-time 21:20 14 Mart 2018
Haberler Dünya
Afrin’den kaçışa terör engeli devam ediyor!
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun kuşattığı Afrin kent merkezinden sivillerin kaçışını engellemeye çalışan terör örgütü YPG/PKK araç konvoyunun önüne hendek kazmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'nin kent merkezinin kuşatmasının ardından sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, halkın ilçe merkezinden çıkmasını engellemek için bu sefer sivillerin araç konvoyunun önüne hendek kazmaya başladı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Yaşananlar, TSK'nın İHA'ları tarafından görüntülendi.   İHA

FOTO: İHA

FOTO: İHA

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